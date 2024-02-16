Воспитательницу из Уссурийска, которая силой уложила ребенка в кровать, отправят в СИЗО

«В полицию поступило заявление 32 — летней жительницы Уссурийска о том, что воспитатель частного детского сада причинила телесные повреждения ее сыну», — сообщили в полиции.
Полицейские в тот же день выехали в частный садик, где произошло ЧП. Они изъяли записи с камер и опросили очевидцев. Ребенка при этом направили на судмедэкспертизу.
В Следкоме при этом сообщили, что воспитателя, которая, судя по записи с камеры, с силой кидала ребенка на кровать и тянула за руку, задержали. Ее подозревают в совершении преступлений сразу по двум статьям УК: оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.
Напомним, мама трехлетнего малыша рассказала о том, что воспитатель применила физическую силу к ее ребенку. Малыш плакал и отказывался идти в кроватку во время тихого часа: у мальчика задержка речевого развития, и он часто так психует. Воспитатель, вместо того, чтобы успокоить ребенка, несколько раз дернула и швырнула его, а после выставила в коридор — чтобы не мешал другим детям.