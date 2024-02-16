Воспитательницу из Уссурийска, которая силой уложила ребенка в кровать, отправят в СИЗО

Напомним, мама трехлетнего малыша рассказала о том, что воспитатель применила физическую силу к ее ребенку. Малыш плакал и отказывался идти в кроватку во время тихого часа: у мальчика задержка речевого развития, и он часто так психует. Воспитатель, вместо того, чтобы успокоить ребенка, несколько раз дернула и швырнула его, а после выставила в коридор — чтобы не мешал другим детям.