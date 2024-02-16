Брали кредиты за деньги и становились должниками: компанию мошенников осудят в Хабаровске

В Хабаровском крае утвердили обвинение против двух местных жителей. Их обвиняют в мошенничестве, совершенном организованной группой. Им удалось похитить около двух миллионов людей.
В октябре 2022 года троим хабаровчанам поступило предложение стать мошенниками. Против организатора уголовное дело выделили в отдельное производство. В итоге компания стала промышлять телефонными мошенничествами.
— Обвиняемые подыскивали неосведомленных о преступных намерениях граждан, которые за денежное вознаграждение оформляли в кредитных организациях на свои паспортные данные банковские карты и переводили поступающие на их счета денежные средства, полученные путем телефонных мошенничеств, на другие банковские счета, — рассказали в прокуратуре Хабаровского края.
Для «работы» мошенники сняли квартиру. Во время обыска полиция нашла там 700 тысяч рублей, один из подозреваемых добровольно возместил еще 200 тысяч рублей.
Уголовное дело будет рассматривать Центральный районный суд Хабаровска.
В отношении еще одного соучастника ведется следствие.