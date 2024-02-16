Брали кредиты за деньги и становились должниками: компанию мошенников осудят в Хабаровске

— Обвиняемые подыскивали неосведомленных о преступных намерениях граждан, которые за денежное вознаграждение оформляли в кредитных организациях на свои паспортные данные банковские карты и переводили поступающие на их счета денежные средства, полученные путем телефонных мошенничеств, на другие банковские счета, — рассказали в прокуратуре Хабаровского края.