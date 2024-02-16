Главе СКР Бастрыкину доложат о расследовании дела из-за нарушения прав жительницы Усть-Уды

Напомним, врачи скорой помощи из поселка Усть-Уды Иркутской области после осмотра женщины с переломом позвоночника дали ей рекомендацию самостоятельно добираться в больницу райцентра. Ей пришлось на легковой машине, испытывая сильную боль, ехать в медицинское учреждение, расположенное на значительном расстоянии от ее дома. По данному факту региональным СУ СК России проводится проверка.