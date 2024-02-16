Бывшего налогового инспектора в Хабаровске будут судить за кражу 4 млн рублей, сообщает прокуратура Хабаровского края.
С января 2018 по июль 2021 года женщина, находясь в должности старшего государственного налогового инспектора, оформляла решения о возврате жителям денег, якобы излишне уплаченной госпошлины. Она указывала ложную информацию об их обращении в налоговую и о размере возвращаемых сумм.
Ее знакомая помогала ей искать людей, которые не знали о преступных действиях женщин.
Всего было украдено из муниципального бюджета более 4 млн рублей, во время предварительного следствия женщины частично возместили ущерб на сумму более 2,5 млн рублей.
«Заместитель прокурора Хабаровского края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего старшего государственного налогового инспектора отдела урегулирования задолженности Межрайонной ИФНС России № 6 по Хабаровскому краю и 37-летней жительницы Хабаровска. Они обвиняются по ч.ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном и особо крупном размере)», — сообщает прокуратура Хабаровского края.
Уголовное дело направлено в Краснофлотский районный суд Хабаровска для рассмотрения по существу.