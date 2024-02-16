Бывшего налогового инспектора в Хабаровске будут судить за кражу 4 млн

С января 2018 по июль 2021 года женщина, находясь в должности старшего государственного налогового инспектора, оформляла решения о возврате жителям денег, якобы излишне уплаченной госпошлины. Она указывала ложную информацию об их обращении в налоговую и о размере возвращаемых сумм.