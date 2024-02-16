Предпринимателя обвинили в даче взятки бывшей вице-мэру Владивостока

Следствие считает, что руководитель фирмы с января 2020 года по ноябрь 2021 года дал бывшей первому заместителю главы городской администрации взятку. Она заключалась в том, что строительная компания выполнила строительно-монтажные работы монолитной чаши бассейна. Работы стоили свыше 1 млн рублей. Взамен на это предприниматель получил согласование документации, которая обеспечивала заключение договора на аренду земельного участка на улице Грязелечебница во Владивостоке для дальнейшей малоэтажной жилой застройки.