Предпринимателя обвинили в даче взятки бывшей вице-мэру Владивостока

Краевая прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу гендиректора строительной компании. Как сообщил Telegram-канал ведомства, мужчину обвиняют по ч. 5 ст. 291 УК РФ «Дача взятки должностному лицу в особо крупном размере».
Следствие считает, что руководитель фирмы с января 2020 года по ноябрь 2021 года дал бывшей первому заместителю главы городской администрации взятку. Она заключалась в том, что строительная компания выполнила строительно-монтажные работы монолитной чаши бассейна. Работы стоили свыше 1 млн рублей. Взамен на это предприниматель получил согласование документации, которая обеспечивала заключение договора на аренду земельного участка на улице Грязелечебница во Владивостоке для дальнейшей малоэтажной жилой застройки.
На имущество обвиняемого наложен арест. Под него попали жилое здание, 9 жилых помещений и 3 земельных участка во Владивостоке общей стоимостью свыше 60 млн рублей.
Как только обвиняемому вручат копию обвинительного заключения, уголовное дело будет направлено в Советский районный суд Владивостока для рассмотрения по существу.
Уголовное дело в отношении взяткополучателя Натальи Соколовой выделено в отдельное производство. Сейчас идёт предварительное расследование.
Напомним, бывшая вице-мэр Владивостока, директор департамента земельных и имущественных отношений Наталья Соколова была задержана 2 декабря 2022 года сотрудниками ФСБ по подозрению в махинациях с землей. Суд применил в отношении неё меру пресечения в виде содержания под стражей.