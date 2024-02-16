Десантники уничтожили пункт управления БПЛА на правом берегу Днепра

«Расчеты получили цели и оперативно отработали по ним с минимальной корректировкой. Точным огнем по заданным координатам разведанных целей были уничтожены два 120-миллиметровых миномета 2Б11 “Сани” с расчетами, пункт управления БПЛА и полевой склад с боеприпасами ВСУ», — уточнили в МО РФ.