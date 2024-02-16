МВД объявило в розыск редактора издания DOXA* Марию Меньшикову

У сотрудников издания уже были проблемы с законом в России. В апреле 2022 года московский суд приговорил четырех редакторов издания к исправительным работам за вовлечение подростков в несогласованные акции в поддержку Алексея Навального. Впоследствии они скрылись от органов юстиции и были объявлены в розыск.