МВД объявило в розыск редактора издания DOXA* Марию Меньшикову

«Меньшикова Мария Александровна, 17.3.1994. Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — сообщается в базе розыска МВД РФ.
Уголовная статья, по которой она привлекается к ответственности и объявлена в розыск, не уточняется.
Ранее источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщал, что Меньшикова опубликовала в сообществе «Журнал DOXA»* во «ВКонтакте» запись, которая, по мнению правоохранителей, оправдывает терроризм. В отношении редактора возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ.
Проект DOXA* (в переводе с греческого — «мнение») начинался как студенческий журнал «о реалиях современного университета» — проблемах студентов и преподавателей, университетской политики. Позднее, как заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, DOXA* стала общественно-политическим изданием — «чисто студенческих вопросов мало». DOXA* занимает радикальную антироссийскую позицию в контексте СВО.
У сотрудников издания уже были проблемы с законом в России. В апреле 2022 года московский суд приговорил четырех редакторов издания к исправительным работам за вовлечение подростков в несогласованные акции в поддержку Алексея Навального. Впоследствии они скрылись от органов юстиции и были объявлены в розыск.
* СМИ, выполняющее функции иностранного агента и признанное нежелательной организацией