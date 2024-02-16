Во Владивостоке загорелся девятиэтажный жилой дом

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Двух человек спасли, 18 человек эвакуировались самостоятельно во время пожара в девятиэтажном доме во Владивостоке, погибших и пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС России по Приморскому краю.
«В 09.56 поступило сообщение о возгорании в девятиэтажном многоквартирном жилом доме на улице Кирова, город Владивосток… Звено газодымозащитной службы спасло два человека из отрезанных дымом квартир. Также по лестничным маршам эвакуировались 18 человек», — говорится в сообщении.
Уточняется, что на момент прибытия пожарных из окна квартиры на восьмом этаже «вырывалось пламя».
«В настоящее время проводится тушение пожара на площади около 12 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет», — добавляется в сообщении.
В тушении пожара задействовано шесть единиц пожарной техники и 22 человек личного состава.