Во Владивостоке загорелся девятиэтажный жилой дом

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Двух человек спасли, 18 человек эвакуировались самостоятельно во время пожара в девятиэтажном доме во Владивостоке, погибших и пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС России по Приморскому краю.