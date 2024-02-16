Из-за порыва вода заливает дорогу в центре Владивостока

В центре Владивостока в результате коммунальной аварии потоки воды хлынули на проезжую часть, сообщает ИА PrimaMedia.
Отмечается, что в районе Тигровой произошёл порыв канализации. Дорогу на этом участке основательно заливает, а из-за низкой температуры проезжей части грозит обледенение. Кроме того, местные жители опасаются, что данный участок может быть заблокирован в процессе устранения аварии, так как улица является узкой.
Как сообщили корр. ИА PrimaMedia в Примводоканале, специалисты уже направлены на место происшествия. Пока остается неясным, сколько времени потребуется на устранение аварии, и какие меры будут предприняты для минимизации пробок и организации удобного движения транспорта в этом районе.