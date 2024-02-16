Из-за порыва вода заливает дорогу в центре Владивостока

Как сообщили корр. ИА PrimaMedia в Примводоканале, специалисты уже направлены на место происшествия. Пока остается неясным, сколько времени потребуется на устранение аварии, и какие меры будут предприняты для минимизации пробок и организации удобного движения транспорта в этом районе.