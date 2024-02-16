В Хабаровском крае водитель сбил ребёнка в темноте и скрылся

ДТП произошло вечером 15 февраля в селе Сукпай района имени Лазо. 45-летний водитель Nissan Safari двигался по улице Южной. В это же время по обочине шла 14-летняя девочка — автовладелец не разглядел её в темноте и допустил наезд.
От удара машины школьница упала на снег, но вскоре смогла подняться на ноги. Заметив это, водитель не стал вызывать ГИБДД и уехал. Потерпевшей, которая получила ушибы, назначили амбулаторное лечение.
Виновника аварии разыскивают для привлечения к административной ответственности.