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В ИВС поместили хабаровчанина, разгромившего магазин

Как оказалось, 34-летний мужчина ранее был неоднократно судим.
Источник: AmurMedia

В Хабаровске полицейскими пресечены противоправные действия правонарушителя, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Хабаровскому краю.

14 февраля в дневное время в дежурную часть отдела полиции № 4 УМВД России по г. Хабаровску поступило сообщение о том, что посетитель магазина, расположенного в переулке Батарейном, ведет себя агрессивно, крушит торговое оборудование. После совершения противоправных действий гражданин скрылся.

Прибывшими полицейскими изучены имеющиеся доказательства, в том числе записи с камер наблюдения. Оперативно была установлена личность мужчины. Им оказался ранее неоднократно судимый (за применение насилия в отношении представителя власти, кражи, грабежи, вымогательства, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, угрозу убийством и управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения) 34-летний местный житель.

Сотрудники полиции выехали по адресу проживания горожанина. Увидев полицейских, злоумышленник бросился на них с ножом. Противоправные действия нападавшего стражами порядка были пресечены, после чего для дальнейшего разбирательства он был доставлен в отдел полиции.

Собранные по данному факту материалы для дальнейшей юридической оценки направлены в следственные органы. Правонарушитель помещён в изолятор временного содержания.