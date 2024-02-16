В ИВС поместили хабаровчанина, разгромившего магазин

В Хабаровске полицейскими пресечены противоправные действия правонарушителя, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Хабаровскому краю.
14 февраля в дневное время в дежурную часть отдела полиции № 4 УМВД России по г. Хабаровску поступило сообщение о том, что посетитель магазина, расположенного в переулке Батарейном, ведет себя агрессивно, крушит торговое оборудование. После совершения противоправных действий гражданин скрылся.
Сотрудники полиции выехали по адресу проживания горожанина. Увидев полицейских, злоумышленник бросился на них с ножом. Противоправные действия нападавшего стражами порядка были пресечены, после чего для дальнейшего разбирательства он был доставлен в отдел полиции.
Собранные по данному факту материалы для дальнейшей юридической оценки направлены в следственные органы. Правонарушитель помещён в изолятор временного содержания.