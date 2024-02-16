В ИВС поместили хабаровчанина, разгромившего магазин

14 февраля в дневное время в дежурную часть отдела полиции № 4 УМВД России по г. Хабаровску поступило сообщение о том, что посетитель магазина, расположенного в переулке Батарейном, ведет себя агрессивно, крушит торговое оборудование. После совершения противоправных действий гражданин скрылся.