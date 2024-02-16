Женщину сбили насмерть возле военного городка в Алматы

Водитель Nissan Almera двигался по Суюнбая на север в сторону 70-го разъезда. По словам водителя, ему навстречу двигался автомобиль с включенным дальним светом, вследствие чего тот не заметил и наехал на пешехода. Водитель рассказал нашему корреспонденту, что не видел женщину и притормаживал на пешеходном переходе.