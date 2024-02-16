Кричал и отбивался от озверевшей псины: житель Комсомольска стал новой жертвой нападения собак

В последнее время случаи нападения бродячих собак на людей заметно участились. Совсем недавно свора псов насмерть загрызла мужчину из Хабаровска, а 14 февраля в краевой столице произошло очередное ЧП. Стая напала на молодого человека, сняв ему скальп и оставив множество рваных ран на теле. В тот же день случилась еще одна беда — житель Комсомольска стал новой жертвой бездомной собаки, которая кинулась на него без видимых причин.
СТРАШНО ХОДИТЬ ПО УЛИЦАМ
14 февраля на портале «Голос 27» появилось обращение от жителя Комсомольска, который пострадал от нападения собаки.
— Живу в микрорайоне Таежном, в последнее время тут развелось очень много бездомных собак. Несмотря на периодический их вылов САХом для чипирования, они продолжают кидаться. В 6:15 на меня набросился пес с чипом без видимых на то причин. В это время я просто шел по улице. Подбежал этот пес и попытался отгрызть кусок моего бедра, прокусил до кости и пытался вырвать [кожу]. После криков и попыток отбиться, дабы сохранить свою ногу в целости, пес предпринял еще пару попыток нападения. Еле как смог скрыться от него. Прошу принять меры, отстрелить бездомных животных на территории военного городка и микрорайона Таежный, так как их тут стаи, — говорится в обращении.
В подтверждение своих слов пострадавший опубликовал фото, на котором видно, как глубоко собаке удалось прокусить его ногу. Комсомольчанин говорит, что местным жителям страшно ходить по улицам. Он также уверен, что это не последнее нападение собак на людей. Поэтому мужчина просит местные власти принять меры как можно скорее.
Обращение пострадавшего сейчас находится на рассмотрении в администрации Комсомольска. Пока неясно, будут ли приняты какие-либо меры со стороны города. Тем временем проверку этого случая начала прокуратура.
— В ходе проверки будет дана оценка деятельности должностных лиц, ответственных за отлов и содержание безнадзорных животных. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, — рассказали в прокуратуре Хабаровского края.
Напомним, что после прошлой проверки, которая коснулась случая смертельного нападения собак в Хабаровске, был арестован глава городского управления ЖКХ Василий Иванов. Его обвинили в халатности и отправили в СИЗО. Но уже через месяц суд изменил решение, освободив его из-под стражи. Теперь прокуратура проверяет, насколько обосновано такое решение.