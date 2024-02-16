Кричал и отбивался от озверевшей псины: житель Комсомольска стал новой жертвой нападения собак

— Живу в микрорайоне Таежном, в последнее время тут развелось очень много бездомных собак. Несмотря на периодический их вылов САХом для чипирования, они продолжают кидаться. В 6:15 на меня набросился пес с чипом без видимых на то причин. В это время я просто шел по улице. Подбежал этот пес и попытался отгрызть кусок моего бедра, прокусил до кости и пытался вырвать [кожу]. После криков и попыток отбиться, дабы сохранить свою ногу в целости, пес предпринял еще пару попыток нападения. Еле как смог скрыться от него. Прошу принять меры, отстрелить бездомных животных на территории военного городка и микрорайона Таежный, так как их тут стаи, — говорится в обращении.