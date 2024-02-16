В Иркутске из-за батарейки в игрушке произошёл пожар в квартире

В момент возгорания в квартире находилось трое детей: 10-летняя девочка и два мальчика, 12 и 3 лет. Девочка заметила дым, взяла малыша, вышла с ним в подъезд и обратилась за помощью к соседям. Сосед Вячеслав Кравченко вошёл в их квартиру, вытолкал в подъезд запаниковавшего старшего мальчика и залил огонь водой. Пострадавших нет. Прибывшие спасатели обследовали квартиру и убедились, что больше ничего не горит.