Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

В Иркутске из-за батарейки в игрушке произошёл пожар в квартире

В Иркутске 15 февраля произошёл пожар в квартире на 15 этаже ЖК «Стрижи».
Источник: МЧС РФ

Причиной стало воспламенение батарейки в детской игрушке, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

В момент возгорания в квартире находилось трое детей: 10-летняя девочка и два мальчика, 12 и 3 лет. Девочка заметила дым, взяла малыша, вышла с ним в подъезд и обратилась за помощью к соседям. Сосед Вячеслав Кравченко вошёл в их квартиру, вытолкал в подъезд запаниковавшего старшего мальчика и залил огонь водой. Пострадавших нет. Прибывшие спасатели обследовали квартиру и убедились, что больше ничего не горит.

Загоревшаяся игрушка лежала на кресле в кухне.

пожары