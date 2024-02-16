После драки автомобилистов посреди Иркутного моста завели уголовное дело

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе СУ СК РФ по Иркутской области, по информации из соцсетей, двоек мужчин выволокли водителя другого автомобиля из «Тойоты» на проезжую часть и начали избивать. Причём происходит это прямо посередине путепровода — в крайней левой полосе в направлении центра города. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».