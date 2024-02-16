Артиллеристы пресекли попытку прорыва ВСУ на Купянском направлении

«На Купянском направлении украинские боевики предприняли очередную попытку прорвать российскую линию обороны. Наши разведчики заметили их с воздуха еще на подходах к рубежам. Точным огнем 122-миллиметровых орудий наступление удалось остановить», — говорится в сообщении.
Как отметили в ведомстве, это не первая подобная попытка со стороны противника, которую пресекли российские артиллеристы.
«Маршруты и укрытия, которыми стараются воспользоваться боевики, давно известны российской артиллерии. Не единожды отряды штурмовиков терпели неудачи, пытаясь пробраться по знакомому пути. И тем не менее, совершенно не заботясь о жизнях собственных людей, украинское командование продолжает направлять отряды напрямую под обстрелы», — рассказали в Минобороны.
Накануне в военном ведомстве сообщили, что противник потерял за сутки на Купянском направлении до 105 военнослужащих французскую САУ Caezar и советскую «Гвоздику».