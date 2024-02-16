Артиллеристы пресекли попытку прорыва ВСУ на Купянском направлении

«Маршруты и укрытия, которыми стараются воспользоваться боевики, давно известны российской артиллерии. Не единожды отряды штурмовиков терпели неудачи, пытаясь пробраться по знакомому пути. И тем не менее, совершенно не заботясь о жизнях собственных людей, украинское командование продолжает направлять отряды напрямую под обстрелы», — рассказали в Минобороны.