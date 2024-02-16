Вертолеты поразили опорник ВСУ на Краснолиманском направлении

«Ударная группа армейской авиации ВКС поразила живую силу и опорный пункт противника на краснолиманском направлении. Удар производился неуправляемыми авиационными ракетами (НАР) С-8 с максимально близкого расстояния в сложных метеоусловиях», — говорится в сообщении.
В состав ударной группы входят разведывательно-ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор», транспортно-боевой вертолет Ми-35М и многоцелевой вертолет Ми-8. Кроме того, группу сопровождают специалисты поисково-спасательной группы и группы огневой поддержки.
«Сегодня выполняли задачу по уничтожению замаскированного опорного пункта противника. Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами НАР С-8. Вышли на рубеж, выполнили пуск ракет, затем противоракетный маневр с креном влево, после чего вернулись в точку базирования. Полет прошел в штатном режиме, все системы, включая бортовой комплекс обороны отработали также штатно. По докладу передового авиационного наводчика цель была успешно поражена», — цитируется в сообщении летчик ударного вертолета Ка-52.
Армейская авиация в ходе проведения специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники ВСУ, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации.