Вертолеты поразили опорник ВСУ на Краснолиманском направлении

«Сегодня выполняли задачу по уничтожению замаскированного опорного пункта противника. Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами НАР С-8. Вышли на рубеж, выполнили пуск ракет, затем противоракетный маневр с креном влево, после чего вернулись в точку базирования. Полет прошел в штатном режиме, все системы, включая бортовой комплекс обороны отработали также штатно. По докладу передового авиационного наводчика цель была успешно поражена», — цитируется в сообщении летчик ударного вертолета Ка-52.