Во время столкновения поезда с грузовиком в Пермском крае пострадал человек

Человек пострадал во время столкновения поезда с грузовиком в Пермском крае, сообщили в МСУТ СК России.
«В результате происшествия погибших нет, опрокидывание вагонов не допущено, водитель автомобиля получил телесные повреждения», — рассказали в ведомстве.
Напомним, 15 февраля в Прикамье поезд снёс грузовик, который заглох на железнодорожном переезде. Обстоятельства происшествия выясняют следователи. Они проводят проверку по части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба).