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Во время столкновения поезда с грузовиком в Пермском крае пострадал человек

Об этом сообщили в МСУТ СКР.

Человек пострадал во время столкновения поезда с грузовиком в Пермском крае, сообщили в МСУТ СК России.

«В результате происшествия погибших нет, опрокидывание вагонов не допущено, водитель автомобиля получил телесные повреждения», — рассказали в ведомстве.

Напомним, 15 февраля в Прикамье поезд снёс грузовик, который заглох на железнодорожном переезде. Обстоятельства происшествия выясняют следователи. Они проводят проверку по части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба).