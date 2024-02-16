О нарушении прав жительницы Усть-Уды с травмой спины доложат Бастрыкину

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе Следственного комитета РФ, врачи скорой помощи в Усть-Уде при осмотре пациентки с травмой спины направили её в больницу районного центра, которая находится 180 километрах. Добираться туда ей пришлось самостоятельно с супругом на легковой машине. Всю дорогу пострадавшая испытывала сильную боль.