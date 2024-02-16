О нарушении прав жительницы Усть-Уды с травмой спины доложат Бастрыкину

Глава следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался историей с нарушением прав пациентки с травмой позвоночника в Иркутской области. Ранее информация об этом распространилась в социальных сетях, после чего прокуратура и региональный СК начали проверку.
Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе Следственного комитета РФ, врачи скорой помощи в Усть-Уде при осмотре пациентки с травмой спины направили её в больницу районного центра, которая находится 180 километрах. Добираться туда ей пришлось самостоятельно с супругом на легковой машине. Всю дорогу пострадавшая испытывала сильную боль.
Александр Бастрыкин дал поручение главе регионального следственного комитета предоставить ему подробный доклад о ходе процессуальной проверки.