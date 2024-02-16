В Приморье дотла сгорел школьный автобус

Прокуратура Партизанского района выясняет причины возгорания школьного автобуса в селе Голубовка. Пассажирский транспорт загорелся на придомовой территории, сообщили ИА PrimaMedia в прокуратуре Приморья.
Возгорание произошло около 7 утра 16 февраля. В результате происшествия автобус полностью уничтожен огнем. Прокуратура района организовала проверку исполнения требований законодательства при обслуживании, эксплуатации и хранении транспортного средства.
Сейчас с местными властями решается вопрос об оперативном предоставлении другого транспорта для перевозки школьников.
«Организована доследственная проверка, назначены экспертизы, по результатам которых будет установлена причина возгорания. Законность итогового процессуального решения поставлена на контроль в надзорном ведомстве», — сообщили в прокуратуре.