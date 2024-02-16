«Моя мама тебя посадит»: что побудило отвергнутого приморца убить первую красавицу поселка

«В день, когда пропала Даша, я писала ему сообщения, хотела узнать, где дочь. Он проигнорировал. Я нашла номер его мамы, которая работает в ДПС, и спросила у нее. Она мне сказала, что ничего не знает. Пришлось просить племянника ехать к этому ублюдку. У Антона было расцарапано лицо, но он не сознавался. Не говорил, где моя дочь. Даже отказался ехать искать, потому что мама сказала ему сидеть дома. На следующий день после убийства он ездил на машине своей мамы, видимо, чтобы избавиться от всех улик. Свои вещи и платье Даши он скорее всего сжег в печи», — поделилась Анна.