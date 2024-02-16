«Моя мама тебя посадит»: что побудило отвергнутого приморца убить первую красавицу поселка

Пять лет назад поселок Кировский потрясла страшная новость: пропала 17-летняя девушка, которую здесь называли первой красавицей. Оно и не удивительно, стройная русоволосая Дарья с серо-зелеными глазами наверняка могла вскружить голову любому парню. Это и произошло с ее другом Антоном, который влюбился в нее бесповоротно. Долгое время он находился во френдзоне, но в день, когда он признался в своих чувствах, его сердце разбилось, а жизнь студентки оборвалась.
Нашли раздетой в реке
О пропаже девушки объявили 22 ноября 2019 года. В этот день Антон позвал ее гулять. Они знали друг друга около двух лет, но, если юноша испытывал к Даше любовь, она относилась к нему как брату, даже называла его «братан». Он подыгрывал, обращаясь к ней «сестренка». Оказалось, парень давно ухаживал за ней, но взаимности так и не добился.
Известно, что в тот злосчастный вечер Даша, Антон и еще один их друг проводили время в кафе, но домой девушка так и не вернулась. Юноша отвечал на звонки ее родителей и утверждал, что сразу после встречи высадил ее у магазина. Куда она пошла дальше, Антон якобы не знал. Семья тут же забила тревогу, обратилась за помощью в полицию и к волонтерам.
Не остались в стороне и соседи. К Даше местные всегда относились хорошо. Поиски продолжались несколько дней, переживающие за жизнь своей дочери родители не могли спокойно спать. Каждый надеялся найти девушку целой и невредимой, но ожидания не оправдались.
«Найдена! Погибла»
Сообщение о находке опубликовал «ПримПоиск» в своих социальных сетях 24 ноября. Новость потрясла весь поселок, в случившееся никто не мог поверить, особенно родители. Нашли Дашеньку наполовину раздетой под мостом в реке Уссури. Как позже выяснят следователи, перед смертью она подверглась домогательству. Было заведено уголовное дело по статье об убийстве, а следственный комитет организовал проверку.
Как рассказала Галина, тетя Даши, один из их родственников вместе с другом обследовали береговую линию реки на лодке. Колготок и нижнего белья девушки так и не нашли, поэтому все сразу поняли, что испытала студентка колледжа перед тем, как ее убили.
«Это настоящее горе для нашей семьи. Моей сестре, маме Даши, вызывали скорую. Ей стало плохо, мы думали, она сойдет с ума. Никому не понять, что сейчас мы испытываем. Антона я знаю лично. Я уверена, что это сделал именно он. Больше двух лет он пытался ухаживать за моей племянницей, но Даша мне говорила, что между ними ничего не может быть», — с комом в горле и слезами на глазах рассказала Галина.
Никто не сомневался, что душегубом оказался именно Антон, ведь он последний, кто видел Дашу живой. Однако семья опасалась, ему помогут замести следы, учитывая то, что его мама работала в полиции. Но об этом чуть позже.
Новость о гибели Даши стала горем не только для ее родителей, братьев и сестер, но и жителей поселка. В Кировском колледже она была старостой в своей группе, а семья возлагала на нее большие надежды. Да и профессию для себя она выбрала не совсем стандартную — решила пойти по пути автомеханика. Девушка всегда помогала одногруппникам, ни с кем не конфликтовала, о ней отзывались как о позитивном и активном человеке.
Хорошими впечатлениями о ней делилась Татьяна, куратор группы, где училась Даша:
«Училась на 4 и 5. Очень ответственная студентка. Такую профессию она выбрала сама, понимала, что придется, как говорится, гаечки крутить. Антон у нас не учился. Не видела я и, чтобы он за ней приезжал к колледжу. Трагедия, конечно, шокировала нас всех. Такая девочка была… Комсомолка, спортсменка и просто красавица».
Об Антоне же известно не так много. На тот момент ему было 23 года, а в поселке его знали по кличке «Гепард». Какое-то время он был в армии, а когда вернулся домой, занялся древесиной. С Дарьей юношу познакомили ее родственники, и никто и подумать не мог, что все обернется таким печальным образом.
По словам мамы погибшей, Антон часто отвозил ее с работы домой, был скромным и не очень общительным:
«В день, когда пропала Даша, я писала ему сообщения, хотела узнать, где дочь. Он проигнорировал. Я нашла номер его мамы, которая работает в ДПС, и спросила у нее. Она мне сказала, что ничего не знает. Пришлось просить племянника ехать к этому ублюдку. У Антона было расцарапано лицо, но он не сознавался. Не говорил, где моя дочь. Даже отказался ехать искать, потому что мама сказала ему сидеть дома. На следующий день после убийства он ездил на машине своей мамы, видимо, чтобы избавиться от всех улик. Свои вещи и платье Даши он скорее всего сжег в печи», — поделилась Анна.
Убил из-за страха ответственности
Задержали Антона 27 ноября, на четвертый день после обнаружения тела девушки.
«По версии следствия, в автомобиле между подозреваемым и потерпевшей возникла ссора, в ходе которой подозреваемый насильно нарушил половую неприкосновенность несовершеннолетней и, опасаясь быть привлеченным к уголовной ответственности, решил скрыть следы преступления. Тело убитой сбросил в реку», — прокомментировали в Следственном комитете России по Приморскому краю.
Позже в редакцию «Комсомолки» попало видео с камеры, на котором отчетливо видно, что девушка была против присутствия Антона. Как сообщили очевидцы, он затолкал ее в машину и увез в неизвестном направлении.
После задержания состоялся следственный эксперимент, на манекене преступник показал, что именно сделал с несчастной девушкой. Как рассказала Анна, после того, как Даша сказала ему: «Моя мама тебя посадит», — он ее убил. Судя по результатам судмедэкспертизы, преступление он совершил ее капроновыми колготками.
«После задержания мы узнали, что год назад он надругался над другой девочкой. Тогда ему удалось избежать наказания. Не было ни суда, ни следствия. Если бы мы знали об этом раньше, никогда бы не подпустили его к нашей дочке».
Расплакался в зале суда
Рассмотрение уголовного дела началось спустя почти полгода после убийства. Защита планировала доказать, что Антон вовсе не насиловал девушку. Семья была уверена в обратном. Более того, как рассказала мама Даши, юноша постоянно менял свои показания, например, на следственном эксперименте говорил, что использовал веревку, а на суде — что обхватил шею пострадавшей руками.
И все же справедливость восторжествовала: суд приговорил Антона к 22 годам лишения свободы в колонии строгого режима:
«Мы просили самого сурового наказания. И с учетом того, что у нас таким людям дают меньше, я довольна приговором. Вместе с тем, есть еще и ограничение свободы на 1,5 года», — поделилась мама девушки. Она добавила, что юноша во время заседания признал свою вину и даже расплакался, но на решение судьи это никак не повлияло, и Антон получил по заслугам.