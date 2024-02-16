Хабаровских «дроповодов» будут судить за хищение 1,9 млн рублей у граждан

Как установило следствие, в октябре 2022 года трое хабаровчан вступили в сговор с мошенниками. В их задачу входил поиск так называемых «дропов» — граждан, которые соглашались за вознаграждение оформлять банковские карты на свои паспорта. Впоследствии на эти счета поступали деньги, украденные аферистами — далее средства выводились другим лицам.