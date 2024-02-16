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Хабаровских «дроповодов» будут судить за хищение 1,9 млн рублей у граждан

В Хабаровске перед судом предстанет банда «дроповодов», которая помогала телефонным мошенникам отмывать похищенные деньги.
Источник: AP 2023

Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Как установило следствие, в октябре 2022 года трое хабаровчан вступили в сговор с мошенниками. В их задачу входил поиск так называемых «дропов» — граждан, которые соглашались за вознаграждение оформлять банковские карты на свои паспорта. Впоследствии на эти счета поступали деньги, украденные аферистами — далее средства выводились другим лицам.

Всего участники групппировки помогли похитить и легализовать около 1,9 миллионов рублей. Их жертвами стали четыре жителя Хабаровского края, Брянской и Челябинской областей. Преступную деятельность пресекли правоохранители.

«В ходе обыска в арендованной для преступной деятельности квартире у обвиняемых изъято 700 тысяч рублей. Также один из них возместил потерпевшим в добровольном порядке 200 тысяч рублей», — рассказали в прокуратуре.

Уголовное дело против «дроповодов» по части 4 статьи 159 УК РФ накануне получило обвинительное заключение зампрокурора края. Теперь его будет рассматривать Центральный районный суд Хабаровска. Ещё один соучастник преступлений находится под следствием.