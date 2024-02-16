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В Новосибирской области водителя с поддельными правами отдали под суд

В Новосибирской области будут судить водителя с фальшивыми правами.
Источник: Комсомольская правда

В Новосибирской области отдали под суд водителя с фальшивыми правами. Искитимец купил их в интернете.

— Водителя поймали в марте 2023 года. Сотрудники ГИБДД остановили его автомобиль и попросили предъявить документы. Во время проверки сотрудники обнаружили, что права у водителя фальшивые, — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Было возбуждено уголовное дело по статье приобретение, хранение и использование заведомо поддельного удостоверения, предоставляющего права. Горе-водитель свою вину признал.

Сейчас дело передано в Искитимский районный суд.