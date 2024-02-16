В Новосибирской области водителя с поддельными правами отдали под суд

В Новосибирской области отдали под суд водителя с фальшивыми правами. Искитимец купил их в интернете.
— Водителя поймали в марте 2023 года. Сотрудники ГИБДД остановили его автомобиль и попросили предъявить документы. Во время проверки сотрудники обнаружили, что права у водителя фальшивые, — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.
Было возбуждено уголовное дело по статье приобретение, хранение и использование заведомо поддельного удостоверения, предоставляющего права. Горе-водитель свою вину признал.
Сейчас дело передано в Искитимский районный суд.