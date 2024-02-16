Подозреваемого в контрабанде золота экстрадировали из Баку в Казахстан

Как сообщили в надзорном органе, мужчину подозреваются в том, что в период с июля по август 2020 года в составе организованной группы принимал участие в контрабандном вывозе из Казахстана более 24 килограммов золота на сумму более 633 миллионов тенге.
«После совершения преступления участники скрылись от следствия и объявлены в международный розыск. В июле 2023 года подозреваемый был задержан на территории Азербайджана. В настоящее время он водворен в следственный изолятор Астаны», — сообщили в прокуратуре.
Отмечается, что за совершение инкриминируемого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от восьми до двенадцати лет с конфискацией имущества.