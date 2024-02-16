Директор предприятия Иркутской области подозревается в контрабанде леса

Директор лесоперерабатывающего предприятия Иркутской области подозревается в контрабанде леса. Мужчина незаконно перевез через границу более 1,5 тысяч кубометров древесины. Такой объем оценивается на сумму более 11 миллионов рублей. Однако в таможенной декларации стояла совершенно другая сумма. Об этом КП-Иркутск рассказали в СУ СКР по Иркутской области.