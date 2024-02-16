Лжеполицейские в Абайской области украли у прохожего почти миллион тенге

АЛМАТЫ, 16 февраля — Sputnik. Сотрудники криминальной полиции задержали в Абайской области лжеполицейских.
Люди в полицейской форме остановили на улице жителя Жарминского района, которые попросили его предоставить документы, удостоверяющие личность. Сфотографировав документы и биометрические данные потерпевшего, молодые люди ушли.
Когда со счета мужчины исчезли 925 тысяч тенге, он понял, что столкнулся с лжеполицейскими и сразу обратился к настоящим.
Оперативники вышли на след подозреваемых по «горячим следам» и задержали их. Как выяснилось мошенничеством занимались трое жителей СКО.