575 преступлений раскрыто с помощью служебных собак в Казахстане

Сообщается, что с начала года с помощью служебных собак раскрыто 575 преступлений, в том числе 190 краж, 16 грабежей, два разбойных нападения, семь убийств и 129 наркоправонарушений. Кроме того, из незаконного оборота было изъято около 130 килограммов наркотических средств.