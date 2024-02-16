В Иркутске на ребёнка напала домашняя собака

На видео показано, как трое детей идут по улице. За ними бежит довольно крупная собака, неподалёку стоит машина, рядом с ней ходит мужчина. Потом один из мальчишек отшатывается от собаки и взмахивает руками — и пёс тут же накидывается на ребёнка, валит на землю и начинает трепать.