В Иркутске на ребёнка напала домашняя собака

На видео показано, как трое детей идут по улице. За ними бежит довольно крупная собака, неподалёку стоит машина, рядом с ней ходит мужчина. Потом один из мальчишек отшатывается от собаки и взмахивает руками — и пёс тут же накидывается на ребёнка, валит на землю и начинает трепать.
Собаку отогнали прохожие. У ребёнка прокушены рука и щека. В пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области уточнили, что пёс домашний, он просто свободно гулял по улице. Участковый уже был у владельца животного, после этого хозяин посадил собаку на цепь.