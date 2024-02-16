Хищение при модернизации Экибастузской ГРЭС-2 составило около миллиарда тенге

АЛМАТЫ, 16 февраля — Sputnik. Прокуратурой Павлодарской области в ходе проверки АО «Экибастузская ГРЭС-2» выявлена растрата средств, предназначенных на расширение и реконструкцию тепловой электростанции с установкой 3-го энергоблока, сообщает пресс-служба ведомства.
Сумма неподтвержденных работ составила около 1 миллиарда тенге.
В рамках досудебного расследования по статье 189 УК РК (хищение имущества в особо крупном размере).
По этой статье виновным грозит от 7 до 12 лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности.
В прокуратуре добавили, что проводятся следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, окончательной суммы ущерба и круга лиц, причастных к хищению.