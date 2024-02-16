Спасатели вытащили малыша из заблокированного автомобиля в Новосибирске

Инцидент произошел 15 февраля на улице Станционная. Об этом они сообщили в своем телеграмм-канале.
Малыш 2022 года рождения оказался заперт в машине, а его мать никак не могла попасть внутрь. Спасателям удалось решить эту проблему за одну минуту. Ребенок в целости и сохранности был передан матери.
Спасатели также поблагодарили других автомобилистов за то, что пропустили их автомобиль в час пик, что позволило прибыть на вызов максимально быстро.
Напомним, ранее «МК в Новосибирске» писал, что в Новосибирске спасли запертого в квартире 4-месячного малыша.