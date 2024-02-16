В Самарской области из-за наезда MAN на газовую трубу произошла утечка газа

В среду, 14 февраля, в городе Похвистнево Самарской области автомобиль MAN наехал на газовую трубу, из-за чего произошел ее порыв на улице Революционной. Специалисты пожарно-спасательного отряда № 35 не допустили утечки газа.
— Сообщение о ЧП поступило по системе-112 в 12:40. К месту происшествия были направлены четверо человек на пожарной автоцистерне, — рассказали в Центре по делам ГО, ПБ и ЧС.
Как выяснилось, из-за наезда большегруза MAN на газовую трубу произошла утечка газа, без возгорания. Пожарные-спасатели перекрыли подход людей к поврежденной трубе, дождались сотрудников газовой службы и полиции и помогли в проведении необходимых аварийных работ.