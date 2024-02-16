Над Белгородской областью и Черным морем сбили пять беспилотников

«Дежурными средствами ПВО беспилотные летательные аппараты перехвачены и уничтожены над территорией Белгородской области (1 БПЛА) и над акваторией Черного моря (4 БПЛА)», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Анастасия Ларина
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«Дежурными средствами ПВО беспилотные летательные аппараты перехвачены и уничтожены над территорией Белгородской области (1 БПЛА) и над акваторией Черного моря (4 БПЛА)», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Анастасия Ларина