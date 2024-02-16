Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Над Белгородской областью и Черным морем сбили пять беспилотников

Минувшей ночью системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили один беспилотник над Белгородской областью и четыре — над акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны.
Источник: РИА "Новости"

«Дежурными средствами ПВО беспилотные летательные аппараты перехвачены и уничтожены над территорией Белгородской области (1 БПЛА) и над акваторией Черного моря (4 БПЛА)», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Вчера, 15 февраля, под ракетный обстрел попал торговый центр на улице Плеханова в центре Белгорода, в котором расположен магазин «Магнит» и аптека. Погибли семеро, были ранены 19 человек.

Анастасия Ларина