В Новосибирске с начала года в общественном транспорте совершили более 50 краж

Ранее «Прецедент» сообщал, что в Новосибирске менеджера по изготовлению памятников приговорили к 200 часам обязательных работ. Редакция также писала о том, что в Новосибирске женщина пыталась сбежать от приставов на арестованном автомобиле. Читайте также: в Новосибирске трое иностранцев пойдут под суд за кражу денег с карт пассажиров «Толмачёво».