В Новосибирске с начала года в общественном транспорте совершили более 50 краж

Как пишет издание НГС, за аналогичный период прошлого года в общественном транспорте мегаполиса было совершено почти вдвое больше краж — 104 случая.
За январь нынешнего года у сибиряков в общественном транспорте украли имущество 33 раза. В декабре 2023 года — 66 краж, а год назад — в январе 2023 года — 49 краж.
В пресс-службе правоохранительного ведомства добавили, что информация о действующих организованных группах, совершающих имущественные преступления в общественном транспорте Новосибирска, отсутствует.
Ранее «Прецедент» сообщал, что в Новосибирске менеджера по изготовлению памятников приговорили к 200 часам обязательных работ. Редакция также писала о том, что в Новосибирске женщина пыталась сбежать от приставов на арестованном автомобиле. Читайте также: в Новосибирске трое иностранцев пойдут под суд за кражу денег с карт пассажиров «Толмачёво».
Егор САФРОНОВ.