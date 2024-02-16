Услышали извещатель и успели выбежать: шесть детей смогли спастись из пожара в Троицком

В Хабаровском крае произошел страшный пожар. В селе Троицкое загорелся дом многодетной семьи, в которой воспитываются семь детей. В момент происшествия дома были только шесть детей, младшему из которых только полтора года. Родители в этот момент уехали забирать старшего из школы. Следующие 30 минут могли резко изменить жизнь этой семьи.
— От стены обогревателя печи отвалился кусок штукатурки. Вместе с кирпичной кладкой обнажились трещины, появилось сквозное отверстие в дымоход. Рядом находились кровать и шкаф. Несколько минут и они начали тлеть и разгораться, — рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Первые признаки возгорания уловил пожарный извещатель. Ребята-погодки услышали громкий звук, быстро оделись и убежали в гараж. Огнеборцев вывала соседка из дома напротив. Специалисты быстро приехали на место.
Огонь уничтожил кровать, шкаф и стиральную машину, которые находились в комнате. Дом сильно не пострадал, правда, там предстоит сделать косметический ремонт.