Услышали извещатель и успели выбежать: шесть детей смогли спастись из пожара в Троицком

В Хабаровском крае произошел страшный пожар. В селе Троицкое загорелся дом многодетной семьи, в которой воспитываются семь детей. В момент происшествия дома были только шесть детей, младшему из которых только полтора года. Родители в этот момент уехали забирать старшего из школы. Следующие 30 минут могли резко изменить жизнь этой семьи.