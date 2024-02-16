Число пострадавших от удара ВСУ по Белгороду выросло до 19

Life.ru напоминает, накануне, 15 февраля, ВСУ атаковали Белгород снарядами чешской РСЗО M-70 «Вампир». Прилёты пришлись на торговый центр, стадион и дворы жилых домов. Погибло семь человек, в том числе студент из Сирии и девочка в коляске. Её мама выжила. В 128 квартирах выбиты окна, повреждено 34 автомобиля. МИД РФ призвал международное сообщество выступить с осуждением этой атаки ВСУ и намерен инициировать обсуждение трагедии как в Совете Безопасности ООН, так и на других международных площадках.