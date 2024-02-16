Над Черным морем уничтожили четыре украинских беспилотника

В ночь на пятницу, 16 февраля, силы противовоздушной обороны сбили четыре беспилотных летательных аппарата над Черным морем. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.
Киевский режим в очередной раз попытался совершить террористическую атаку по российским объектам. Для этого украинские военные использовали беспилотники самолетного типа. Дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили четыре дрона над акваторией Черного моря. Еще один БПЛА был нейтрализован над территорией Белгородской области.
Напомним, в ночь на 14 февраля, средства ПВО уничтожили и перехватили шесть беспилотных летательных аппаратов над Черным морем. Кроме того, два БПЛА нейтрализовали над Белгородской областью и еще один — над Воронежской.