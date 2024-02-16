«Дома ждет жена и сын»: в Иркутске ищут доноров редкой группы крови для мужчины, получившего 10-киловольтный разряд током

«Это не спам. С моим братом приключилась беда. Нужны доноры крови», — такое сообщение опубликовала в социальных сетях 29-летняя Елизавета Кузнецова.
Кровь первой отрицательной группы срочно нужна пациенту реанимации ожогового центра в Иркутске. 31-летний Семен Кузнецов попал под высокое напряжение, получил ожоги третьей и четвертой степени, пережил тяжелую операцию. И хирургическое вмешательство понадобится мужчине еще не один раз. Подробности — в материале КП-Иркутск.
Получил разряд 10 киловольт
— Мой брат работает электриком на одном из предприятий Братска. В этой профессии он уже почти 4 года, — рассказывает Елизавета Кузнецова, — В пятницу, 9 февраля, нашим родителям позвонили с работы Семена и сообщили, что произошел несчастный случай. Он попал под напряжение, находясь на объекте.
Девушка признается, что семья Семена до сих пор не знает точных подробностей случившегося. Известно, что мужчина получил удар током мощностью 10 000 вольт.
— Напарник брата, когда понял, что произошло, отключил напряжение, оттащил его и вызвал скорую. Врачи приехали быстро. Брата доставили в реанимацию. Сначала хотели оставить в Братске, но после консультации по видеоконференцсвязи с заведующим Иркутского ожогового центра было принято решение перевезти его бортом санавиации в областной центр.
Семену провели экстренную операцию, она длилась более трех часов. Операция была очень сложной и сопровождалась кровопотерей, которая была компенсирована из имеющихся на тот момент запасов крови, имеющихся не только в ожоговом центре и городской больницы № 3, но и по всем медучреждениям Иркутска. После этого врачи приняли решение ввести мужчину в медикаментозный сон для снижения нагрузки на его организм. До сих пор его состояние оценивается как стабильно тяжелое.
— Критический момент может возникнуть в любой момент. Организм очень слаб, к тому же впереди у Семена еще несколько операций. Поэтому очень нужны доноры!
Банк крови пополняется, но нужны запасы
У Семена редкая группа крови — первая отрицательная. Согласно данным статистики, она встречается лишь у 4% людей во всем мире. Сбор биоматериала объявили в Иркутске и Братске, Усть-Илимске. Однако откликнулись жители и других городов: Ангарска, Шелехова, Иркутска, Бурятии и даже Санкт-Петербурга.
— Мы бросили клич в социальных сетях, обратились за помощью в различные организации, к почетным донорам. Откликнулось очень много людей! В первые несколько дней на станции переливании крови Иркутска образовалась целая очередь! Мы не ожидали, что незнакомые люди так активно откликнутся на нашу просьбу! Мы очень им благодарны! Откликались и старт и млад. Свою помощь предлагали даже люди с другой группой крови! Но, к сожалению, не все желающие могут сдать биоматериал. Очень много нюансов. Например, кто-то из доноров недавно переболел ОРВИ или имеет другие противопоказания.
Елизавета рассказывает, что за три дня только на Иркутской станции переливания кровь первой отрицательной группы для Семена сдали более 40 человек. Не отстают и другие города.
— Банк крови пополняется, за это огромное спасибо всем. Но нужны еще запасы, — подчеркивает Елизавета. — Семен очень хороший человек. У него есть жена, подрастает 7-летний сын. Брат всегда старается помочь другим. И вот сейчас помощь очень сильно необходима ему.