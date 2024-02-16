«Дома ждет жена и сын»: в Иркутске ищут доноров редкой группы крови для мужчины, получившего 10-киловольтный разряд током

— Мы бросили клич в социальных сетях, обратились за помощью в различные организации, к почетным донорам. Откликнулось очень много людей! В первые несколько дней на станции переливании крови Иркутска образовалась целая очередь! Мы не ожидали, что незнакомые люди так активно откликнутся на нашу просьбу! Мы очень им благодарны! Откликались и старт и млад. Свою помощь предлагали даже люди с другой группой крови! Но, к сожалению, не все желающие могут сдать биоматериал. Очень много нюансов. Например, кто-то из доноров недавно переболел ОРВИ или имеет другие противопоказания.