Жителю Слюдянки вынесли приговор за кражу пенсии иностранца

36-летний житель Слюдянки похищал пенсию у иностранного гражданина в течение 14 месяцев. Мужчине предоставилась возможность забирать себе чужие накопления после того, как он купил сим-карту с привязанным к ней чужим мобильным банком. Всего слюдянец похитил около 278 тысяч рублей. Об этом пишет ИА IrkutskMedia рассказали в пресс-службах ГУ МВД России по региону и прокуратуры Приангарья.
Заявление в полицию написал иностранец. Он рассказал, что вернулся в Россию, решил проверить свои пенсионные накопления на банковской карте и по итогу не обнаружил там денег.
Полицейские выяснили, что пока заявитель был у себя на родине, его сим-карту купил житель Слюдянки. Как рассказал фигурант уголовного дела, на его новый номер приходили смс-уведомления о переводе денег с чужого счета. Мужчина решил воспользоваться таким «приятным денежным бонусом» и в течение нескольких месяцев похищал со счета средства.
Суд назначил мужчине 2 года условно с испытательным сроком в 2,5 лет. Приговор вынес с учетом мнения гособвинителя.