Жителю Слюдянки вынесли приговор за кражу пенсии иностранца

36-летний житель Слюдянки похищал пенсию у иностранного гражданина в течение 14 месяцев. Мужчине предоставилась возможность забирать себе чужие накопления после того, как он купил сим-карту с привязанным к ней чужим мобильным банком. Всего слюдянец похитил около 278 тысяч рублей. Об этом пишет ИА IrkutskMedia рассказали в пресс-службах ГУ МВД России по региону и прокуратуры Приангарья.