Спецоперация КНБ: трех казахстанцев осудили за незаконные схемы с ЕНТ

Как отмечено в сообщении Комитета национальной безопасности за 16 февраля 2024 года, в законную силу вступили приговоры Казыбекбийского районного суда Караганды и суда № 2 Усть-Каменогорска в отношении граждан С., Ж. и Н.
Суды признали их виновными и приговорили к ограничению свободы сроком на один год.
Также они лишены права занимать должности в области информационных технологий и сетей телекоммуникаций сроком на три года.
«Следствием установлено, что в 2023 году осужденные лица осуществляли неправомерный доступ и копирование охраняемой законом информации Национального центра тестирования Министерства науки и высшего образования РК».
Кроме того, доказано их вмешательство в проведение Единого национального тестирования, оценки знаний педагогов и магистрантов.
В июле 2023 года КНБ провел спецоперацию. Тогда была пресечена незаконная деятельность отдельных работников организации, ответственной за проведение Единого национального тестирования (ЕНТ) и Оценки знаний педагогов (ОЗП).