Под Шахтами на трассе М-4 «Дон» образовалась пробка в 15 километров

Добавим, что жители неоднократно жаловались на ужасное состояние М-4 «Дон» в Ростовской области. Компания «Автодор» приступила к реконструкции этой федеральной трассы. Однако, с началом дорожных работ на участках под Шахтами постоянно возникают заторы.