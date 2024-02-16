Под Шахтами на трассе М-4 «Дон» образовалась пробка в 15 километров

Движение полностью парализовано на участке от поселка Веселого до поселка Аютинского с утра 16 февраля.
Согласно данным «Яндекс Карт», пробка на федеральной трассе простирается от поселка Веселого до поселка Аютинского, протяженностью около 15 километров. Автомобилисты вынуждены проводить часы в своих машинах, находясь в многокилометровом заторе. Причиной полного паралича движения стали ремонтные работы на дорожном полотне.
Добавим, что жители неоднократно жаловались на ужасное состояние М-4 «Дон» в Ростовской области. Компания «Автодор» приступила к реконструкции этой федеральной трассы. Однако, с началом дорожных работ на участках под Шахтами постоянно возникают заторы.
Водителям стоит рассмотреть варианты альтернативного маршрута, чтобы избежать длительной задержки на данном участке.