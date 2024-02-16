В Москву доставили четырех пострадавших при ударе по Белгороду

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщал, что четыре пострадавших (два взрослых и два ребенка) отправлены на поезде в Москву. Утром в пятницу он уточнил, что число пострадавших при обстреле накануне Белгорода выросло до 19.