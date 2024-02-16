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Связал, избил и резал ножом — в Алматинской области задержан мужчина, пытавший детей

На его поиски были ориентированы все районные подразделения области и региональные органы полиции.
Источник: Sputnik.kz

АЛМАТЫ, 16 февраля — Sputnik. 16 февраля 2024 года в Казнете появилось видео, на котором неизвестный мужчина, связав четверых детей, избивает их и наносит ножевые ранения.

Полиция установила, что ролик снят в Жамбылском районе Алматинской области.

Начальник Департамента полиции области Бауржан Аленов заявил, что по обращению о нападении на малолетних детей начато расследование.

«Подозреваемое лицо установлено. Принимаются меры по его задержанию. Ориентированы все районные подразделения области и региональные органы полиции», — сообщил Бауржан Аленов.

Позднее стало известно, что мужчину задержали. В полиции обещали предоставить дополнительную информацию.