Связал, избил и резал ножом — в Алматинской области задержан мужчина, пытавший детей

АЛМАТЫ, 16 февраля — Sputnik. 16 февраля 2024 года в Казнете появилось видео, на котором неизвестный мужчина, связав четверых детей, избивает их и наносит ножевые ранения.
Полиция установила, что ролик снят в Жамбылском районе Алматинской области.
Начальник Департамента полиции области Бауржан Аленов заявил, что по обращению о нападении на малолетних детей начато расследование.
«Подозреваемое лицо установлено. Принимаются меры по его задержанию. Ориентированы все районные подразделения области и региональные органы полиции», — сообщил Бауржан Аленов.
Позднее стало известно, что мужчину задержали. В полиции обещали предоставить дополнительную информацию.