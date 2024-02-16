Мужчина погиб при пожаре в Новогрудском районе

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Новогрудском районе при пожаре погиб мужчина. Об этом сообщили БЕЛТА в МЧС.



Сообщение о пожаре в жилом доме, который использовался как дача, в деревне Старые Гончары поступило спасателям 15 февраля около 9.50. Огнем повреждено перекрытие, сгорела комната. Погибшим оказался хозяин дома.



Причина пожара устанавливается.