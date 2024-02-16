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Пропавших 13-летних школьниц на Кубани нашли по камерам

На Кубани пропавших 13-летних девочек нашли живыми.
Источник: Комсомольская правда

Полицейские нашли пропавших 13-летних школьниц, которые ушли из дома 14 февраля в Северском районе.

«Сотрудники краевого уголовного розыска обнаружили девочек в поселке Березовом города Краснодара. Подруги уехали в гости к своей знакомой, ничего не сказав родителям», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Школьниц удалось разыскать благодаря камерам возле одного из торговых центров, а также работе оперативников и инспекторов ПДН.

Сейчас несовершеннолетних уже передали родителям.