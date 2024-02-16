Пропавших 13-летних школьниц на Кубани нашли по камерам

«Сотрудники краевого уголовного розыска обнаружили девочек в поселке Березовом города Краснодара. Подруги уехали в гости к своей знакомой, ничего не сказав родителям», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.