Пропавших 13-летних школьниц на Кубани нашли по камерам

Полицейские нашли пропавших 13-летних школьниц, которые ушли из дома 14 февраля в Северском районе.
«Сотрудники краевого уголовного розыска обнаружили девочек в поселке Березовом города Краснодара. Подруги уехали в гости к своей знакомой, ничего не сказав родителям», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Школьниц удалось разыскать благодаря камерам возле одного из торговых центров, а также работе оперативников и инспекторов ПДН.
Сейчас несовершеннолетних уже передали родителям.