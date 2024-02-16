Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Появилось видео, как хабаровчанин грабил банк с гранатами и пистолетом

Налётчик вынес из офиса 13 миллионов рублей.
Источник: ГУ МВД

Задержан житель Хабаровска, ограбивший отделение банка на 13 миллионов рублей. Кадры налёта опубликовала официальный представитель МВД России Ирина Волк в своём Telegram-канале.

Напомним, ограбление произошло вечером 13 февраля в офисе банка по улице Краснореченская, 69. Мужчина в маске и перчатках ворвался в отделение и пригрозил устроить взрыв, после чего дал по гранате каждой из двух менеджеров, достал пистолет и подошёл к кассе. На кадрах видно, как злоумышленник выгребает деньги из лотка и складывает их в пакет — всего ему удалось похитить 11 миллионов рублей в отечественной валюте и 2 миллиона в иностранной.

В течение суток налётчика задержали. Как выяснилось при допросе, его пистолет и гранаты представляли собой муляжи. Также хабаровчанин признался в мотивах ограбления: он проиграл по ставкам на тотализаторе и погряз в долгах.

Награбленное изъяли. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».