Появилось видео, как хабаровчанин грабил банк с гранатами и пистолетом

Задержан житель Хабаровска, ограбивший отделение банка на 13 миллионов рублей. Кадры налёта опубликовала официальный представитель МВД России Ирина Волк в своём Telegram-канале.
Напомним, ограбление произошло вечером 13 февраля в офисе банка по улице Краснореченская, 69. Мужчина в маске и перчатках ворвался в отделение и пригрозил устроить взрыв, после чего дал по гранате каждой из двух менеджеров, достал пистолет и подошёл к кассе. На кадрах видно, как злоумышленник выгребает деньги из лотка и складывает их в пакет — всего ему удалось похитить 11 миллионов рублей в отечественной валюте и 2 миллиона в иностранной.
В течение суток налётчика задержали. Как выяснилось при допросе, его пистолет и гранаты представляли собой муляжи. Также хабаровчанин признался в мотивах ограбления: он проиграл по ставкам на тотализаторе и погряз в долгах.
Награбленное изъяли. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».