Появилось видео, как хабаровчанин грабил банк с гранатами и пистолетом

Напомним, ограбление произошло вечером 13 февраля в офисе банка по улице Краснореченская, 69. Мужчина в маске и перчатках ворвался в отделение и пригрозил устроить взрыв, после чего дал по гранате каждой из двух менеджеров, достал пистолет и подошёл к кассе. На кадрах видно, как злоумышленник выгребает деньги из лотка и складывает их в пакет — всего ему удалось похитить 11 миллионов рублей в отечественной валюте и 2 миллиона в иностранной.