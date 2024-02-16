Оползень в Алматы: по какой статье завели уголовное дело, и проверят ли законность строек в Тау-Самале

В надзорном органе сообщили, что ранее к ним не обращались жители микрорайона Тау-Самал с жалобами на незаконную застройку. Хотя, после случившейся трагедии местные жители приехавшим на место представителям СМИ заявили, что жилые дома выше одного этажа там возводят незаконно.
«Сообщаем, с 2023 года по истекший период текущего года досудебных расследований, связанных с незаконной застройкой микрорайона Тау-Самал не имелось, также, как и жалоб жителей, проверочные мероприятия не проводились», — говорится в ответе заместителя прокурора города Алматы на запрос редакции.
В Прокуратуре Алматы также уточнили, по какой статье расследует уголовное дело Управление полиции Медеуского района: по ст. 204 ч. 2 УК РК (Неосторожное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное путем неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности либо повлекшее тяжкие последствия или причинившее особо крупный ущерб).
Отметим, что наказание по этой статье предусматривает штраф в размере до 2 000 МРП либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок.
Что касается законности изменения целевого назначения участков земли в Тау-Самале, в которой усомнились в Казнете, то в прокуратуре сообщили следующее:
«В части законности изменения целевого назначения земельных участков, прокуратурой Медеуского района поручено Департаменту по управлению земельными ресурсами провести соответствующие проверочные мероприятия».
Ночью 8 февраля 2024 года в Медеуском районе Алматы в микрорайоне Тау-Самал сошел оползень. В ДЧС Алматы заявили, что это произошло, по предварительной информации, из-за переувлажнения грунта техногенного характера. Объем оползня — 3200 кубометров. Жителей близлежащих домов эвакуировали.