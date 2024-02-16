Оползень в Алматы: по какой статье завели уголовное дело, и проверят ли законность строек в Тау-Самале

Отметим, что наказание по этой статье предусматривает штраф в размере до 2 000 МРП либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок.