В Воронежской области за неделю из-за гололеда получили травмы 3,6 тысяч человек

3605 жителей Воронежской области получили травмы из-за гололеда с 8 по 14 февраля. 334 из них пришлось оставить лечиться в медучреждениях. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
В то же время всего в этот период с травмами в больницы обратились 5804 человека, 2374 — в Воронеже. Получается, что гололед стал причиной практически двух третей всех несчастных случаев.
Напомним, в Воронеже всего за один день, 12 февраля, с травмами за медицинской помощью обратились 818 человек, 41 из них ребенок. Тогда ночью шел дождь, окончательно превративший улицы столицы Черноземья в сплошной каток. Многие родители даже не стали рисковать и не пустили детей в школы.
Также с 8 по 14 февраля было 11 случаев обморожений, девять человек госпитализировали.