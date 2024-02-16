В Воронежской области за неделю из-за гололеда получили травмы 3,6 тысяч человек

Напомним, в Воронеже всего за один день, 12 февраля, с травмами за медицинской помощью обратились 818 человек, 41 из них ребенок. Тогда ночью шел дождь, окончательно превративший улицы столицы Черноземья в сплошной каток. Многие родители даже не стали рисковать и не пустили детей в школы.