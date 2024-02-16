Дончанка отсудила у полиции 40 тысяч рублей за то, что она дунула в трубку

Жительница Орловского района Евгения В. отсудила у МВД РФ 40 тысяч рублей за то, что ее заставляли пройти медосвидетельствование. Информация опубликована в картотеке суда.
В октябре 2022 года девушка попала в ДТП. В итоге на нее составили протокол об отказе проходить медосвидетельствование.
Позже через мировой суд Евгения доказала, что это не так. Через месяц после ДТП к ней в больницу приехала сотрудница ДПС и привезла протокол на медосвидетельствование. Сотрудница полиции предложила Евгении дунуть в трубку. Та согласилась, но уточнила, что у нее болит грудная клетка и ей не хватает воздуха. Девушка дунула два раза, но прибор ничего не показал.
В итоге мировой суд установил, что девушку незаконно привлекли к административной ответственности. А через районный суд Евгения потребовала компенсацию в 50 тысяч рублей. Ее иск удовлетворили частично. Представители МВД обжаловали решение, но проиграли апелляцию.
Об этом сообщил ТГ-канал 161.ru.