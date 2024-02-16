Студент колледжа Москвы обманул жителя Самары и продал ему несуществующую монету

В январе 2023 года житель Самары увидел на сайте бесплатных объявлений информацию о продаже монет. Он перевел на банковскую карту продавца 40 тысяч рублей, а он оказался мошенником.
— После перевода денег продавец под различными предлогами откладывал передачу монет. В итоге товар он не доставил и перестал выходить на связь, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.
По словам мужчины, одну из монет продавали по заниженной по сравнению с рыночной стоимостью, но это его не смутило. Продавца коллекционных монет нашли, им оказался 17-летний житель Московской области. Как объяснил парень, коллекционные монеты раньше были у его родителей.
Однако несколько месяцев назад он втайне продал их, чтобы найти деньги на ставки в букмекерских конторах. А затем он создал объявление и прикрепил к нему фото уже проданных монет. На предложение парня откликнулся не только самарец, но и житель Тульской области. Последнему предприимчивый подросток продал «монету» за 13 тысяч рублей.
Семья студента колледжа полностью возместила материальный ущерб. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Самары для рассмотрения по существу.