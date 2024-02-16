Студент колледжа Москвы обманул жителя Самары и продал ему несуществующую монету

Однако несколько месяцев назад он втайне продал их, чтобы найти деньги на ставки в букмекерских конторах. А затем он создал объявление и прикрепил к нему фото уже проданных монет. На предложение парня откликнулся не только самарец, но и житель Тульской области. Последнему предприимчивый подросток продал «монету» за 13 тысяч рублей.