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В Иркутске суд оставил под стражей повара кафе, где люди отравились шаурмой

Повар кафе в Иркутске, где массово отравились шаурмой, будет под стражей до 1 апреля.
Источник: Комсомольская правда

Иркутский областной суд оставил под стражей повара кафе быстрого питания, в котором произошло массовое отравление шаурмой. Об этом сообщает пресс-служба суда.

— Мужчине предъявлено обвинение по статье об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности, — говорят в ведомстве.

По решению суда повар будет находиться под стражей до 1 апреля 2024 года.

В суде также добавили, что в производстве есть апелляционная жалоба относительно владельца кафе. Судебное заседание состоится 19 февраля.

Напомним, что как минимум 16 человек отравились шаурмой в Ленинском районе Иркутска. У большинства выявили острую кишечную инфекцию. КП-Иркутск удалось пообщаться с пострадавшими.