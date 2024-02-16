В Иркутске суд оставил под стражей повара кафе, где люди отравились шаурмой

Иркутский областной суд оставил под стражей повара кафе быстрого питания, в котором произошло массовое отравление шаурмой. Об этом сообщает пресс-служба суда.
— Мужчине предъявлено обвинение по статье об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности, — говорят в ведомстве.
По решению суда повар будет находиться под стражей до 1 апреля 2024 года.
В суде также добавили, что в производстве есть апелляционная жалоба относительно владельца кафе. Судебное заседание состоится 19 февраля.
Напомним, что как минимум 16 человек отравились шаурмой в Ленинском районе Иркутска. У большинства выявили острую кишечную инфекцию. КП-Иркутск удалось пообщаться с пострадавшими.